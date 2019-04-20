После дебатов из речи Порошенко 2015 года удалили слово "повстанцы"

Впрочем, всевидящее око Интернета помнит всё, а оригинальную версию текста можно найти в кэше Google.

После дебатов с Владимиром Зеленским администрация действующего президента Украины Петра Порошенко удалила из текста его выступления 2015 года слово "повстанцы". Отредактированный текст появился на сайте лидера Незалежной.

Так, в 2015 году в Цюрихском университете Порошенко назвал ополченцев Донбасса "повстанцами", в новом варианте это слово удалено. Тем не менее старую версию обращения можно найти в кэше Google.

Изменения произошли после прошедших на стадионе "Олимпийский" дебатов, в ходе которых Порошенко возмутило, что Зеленский использует слово "повстанцы ДНР/ЛНР". Об этом действующий лидер Украины даже пожаловался Госсекретарю США Майку Помпео.

Напомним, дебаты между действующим лидером страны Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским прошли 19 апреля в НСК "Олимпийский". На стадионе присутствовало 22 тысячи человек. Лайф вёл текстовую и видеотрансляцию.