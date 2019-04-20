После дебатов из речи Порошенко 2015 года удалили слово "повстанцы"

После дебатов с Владимиром Зеленским администрация действующего президента Украины Петра Порошенко удалила из текста его выступления 2015 года слово "повстанцы". Отредактированный текст появился на сайте лидера Незалежной.
Так, в 2015 году в Цюрихском университете Порошенко назвал ополченцев Донбасса "повстанцами", в новом варианте это слово удалено. Тем не менее старую версию обращения можно найти в кэше Google.
Изменения произошли после прошедших на стадионе "Олимпийский" дебатов, в ходе которых Порошенко возмутило, что Зеленский использует слово "повстанцы ДНР/ЛНР". Об этом действующий лидер Украины даже пожаловался Госсекретарю США Майку Помпео.
Напомним, дебаты между действующим лидером страны Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским прошли 19 апреля в НСК "Олимпийский". На стадионе присутствовало 22 тысячи человек. Лайф вёл текстовую и видеотрансляцию.
Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"
- Популярные
- По времени