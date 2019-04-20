Лукашенко оценил дебаты Порошенко и Зеленского

Также белорусский лидер назвал своего украинского коллегу "настоящим политиком".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в ходе вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко нынешний украинский лидер ни в чём не уступил оппоненту.

— Что касается Петра Порошенко, вы вчера заметили: он абсолютно ни в чем не уступал Володе Зеленскому. Это боец и настоящий политик, — передаёт слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом Лукашенко отметил, что изначально не принял такую форму и место общения двух кандидатов, и заявил, что Порошенко в подобной ситуации остался без возможности выбора.

Напомним, дебаты между действующим лидером страны Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским прошли 19 апреля в НСК "Олимпийский". На стадионе присутствовали 22 тысячи человек. Лайф вёл текстовую и видеотрансляцию.

Уже завтра Украина сделает главный выбор пятилетия и проголосует за нового президента страны. Кандидатов на высший пост двое — Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.