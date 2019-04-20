Украинский адвокат через суд требует снять Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько подал заявление в суд о снятии кандидатуры Владимира Зеленского с предстоящих выборов президента Украины. Об этом правозащитник заявил на своей странице в "Фейсбуке".

— Суд открыл производство по данному мной иску в качестве официального наблюдателя. Исковое требование — аннулирование регистрации кандидатом, дело № 855/124/19, — написал Хилько.

По его словам, заседание суда пройдёт сегодня в 21:00. Кроме того, он пригласил всех заинтересованных на небольшой брифинг, который состоится за полчаса до заседания.

Отметим, что сегодня на Украине проходит "день тишины" перед вторым туром выборов президента страны. На высший пост в Незалежной претендуют Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.