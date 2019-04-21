В штабе Зеленского призвали украинцев фиксировать нарушения на выборах

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал граждан страны фиксировать нарушения на избирательных участках и докладывать об этом при помощи почты или горячей линии. Об этом говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

— Так вы можете помочь нам остановить фальсификации голосов на выборах. Отметим, что большая часть нарушений происходит вне участка или вне кабинки для голосования! — говорится в сообщении.

В качестве примера в штабе привели такие виды нарушений, как искусственные очереди, схемы карусели, работники военкомата на участках, люди со штрихкодами, раздача денег, неофициальные списки и другое.

Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур выборов президента. Украинцы будут выбирать главу государства среди двух кандидатов: действующего украинского лидера Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Лайф ведёт текстовую трансляцию.