Жену Зеленского удалили из базы "Миротворца"

Накануне её внесли туда из-за публикаций в Facebook о передвижении украинских войск в Донбассе.

Жену кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елену удалили из базы скандального украинского сайта "Миротворец". По крайней мере её страница не значится в разделе "Чистилище".

Журналисты украинских СМИ связали удаление с одним из создателей сайта, депутатом Верховной рады от "Народного фронта" Антоном Геращенко, который выступает в поддержку Зеленского.

Как сообщалось ранее, Зеленская попала в "чистилище" сайта: создатели "Миротворца" обвинили её в репосте записи портала Life от 2014 года, в которой предлагалась премия в 15 тысяч рублей за информацию о перемещении украинских военных в Донбассе. Комментируя данный факт, супруга кандидата в президенты заявила, что "Фейсбук" исказил её репост о войсках в Донбассе в 2014 году.