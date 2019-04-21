Зеленский проголосовал на выборах президента Украины — видео

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Зеленский проголосовал на выборах президента Украины — видео

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На один из избирательных участков в Киеве актёр приехал вместе со своей супругой Еленой.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов главы государства. Трансляция мероприятия велась на странице "Команда Зеленского" в "Фейсбуке".

На избирательный участок он приехал вместе со своей женой Еленой. Пользуясь случаем Зеленский поздравил присутствующих с Вербным воскресеньем.

Напомним, что украинцы выбирают главу государства среди двух кандидатов — действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

Видео с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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