Зеленский проголосовал на выборах президента Украины — видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов главы государства. Трансляция мероприятия велась на странице "Команда Зеленского" в "Фейсбуке".
На избирательный участок он приехал вместе со своей женой Еленой. Пользуясь случаем Зеленский поздравил присутствующих с Вербным воскресеньем.
Напомним, что украинцы выбирают главу государства среди двух кандидатов — действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.
Видео с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на и ).
Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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