Порошенко проголосовал во втором туре президентских выборов — видео

Как и в первом туре, бюллетень украинский лидер опустил в урну вместе со своим внуком.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на выборах главы государства. Свой голос он отдавал на избирательном участке в Центральном доме офицеров в Киеве.

Как и в прошлый раз, бюллетень он опустил в урну вместе со своим внуком. Порошенко также отметил, что гордится тем, как организованы выборы.

— Важно, чтобы во время голосования граждане руководствовались смыслом, потому что не смешно. Сначала, может быть, смешно и весело, но потом чтобы не было больно, — сказал украинский лидер, намекая на своего оппонента.

Украинский лидер добавил, что полагается на мудрость украинского народа.

Напомним, что в первом туре внук действующего президента Украины Петра Порошенко чуть не порвал своему деду бюллетень.

Украинцы выбирают главу государства среди двух кандидатов — действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Последний также проголосовал на выборах украинского лидера.