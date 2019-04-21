Порошенко проголосовал во втором туре президентских выборов — видео

Действующий президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на выборах главы государства. Свой голос он отдавал на избирательном участке в Центральном доме офицеров в Киеве.
Как и в прошлый раз, бюллетень он опустил в урну вместе со своим внуком. Порошенко также отметил, что гордится тем, как организованы выборы.
— Важно, чтобы во время голосования граждане руководствовались смыслом, потому что не смешно. Сначала, может быть, смешно и весело, но потом чтобы не было больно, — сказал украинский лидер, намекая на своего оппонента.
Украинский лидер добавил, что полагается на мудрость украинского народа.
Напомним, что в первом туре внук действующего президента Украины Петра Порошенко чуть не порвал своему деду бюллетень.
Украинцы выбирают главу государства среди двух кандидатов — действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Последний также проголосовал на выборах украинского лидера.
Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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