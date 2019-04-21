Первые данные экзитполов на Украине скрыли под опросом о фруктах и ягодах

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко опубликовал в своём телеграм-канале "промежуточные результаты" опроса о фруктах и ягодах, которые предпочитают украинцы в этом сезоне. По его данным, 75,8% предпочитают зелёное яблоко, а 24,2% — арбуз.

По всей видимости, нардеп завуалированно публикует данные экзитполов, чего, к слову, до конца второго тура выборов делать нельзя.

Напомним, что к подобной уловке во время первого тура президентских выборов на Украине прибегнул журналист Игорь Гужва. Однако тогда он опубликовал "исследования предпочтений украинцев относительно спиртных напитков", где говорилось о крапивной настойке "Зелёный человечек" и ликёре "Шоколадный заяц".