В Кривом Роге пьяная украинка попыталась съесть бюллетень

На одном из избирательных участков в Кривом Роге пьяная женщина попыталась съесть бюллетень для голосования. О курьёзном случае в "Фейсбуке" рассказала член участковой избирательной комиссии Инна Иванченко.

Изо рта украинки попытались вытащить документ, но та уже успела проглотить его часть.

Ранее Лайф сообщал, что в Тернопольской области Украины пожилой мужчина скончался прямо на избирательном участке.