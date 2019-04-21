В Кривом Роге пьяная украинка попыталась съесть бюллетень

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В Кривом Роге пьяная украинка попыталась съесть бюллетень

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На одном из избирательных участков в Кривом Роге пьяная женщина попыталась съесть бюллетень для голосования. О курьёзном случае в "Фейсбуке" рассказала член участковой избирательной комиссии Инна Иванченко.

Изо рта украинки попытались вытащить документ, но та уже успела проглотить его часть.

Ранее Лайф сообщал, что в Тернопольской области Украины пожилой мужчина скончался прямо на избирательном участке.

Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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