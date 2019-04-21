Зеленскому выписали штраф за демонстрацию бюллетеня

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому выписали штраф за демонстрацию заполненного бюллетеня при голосовании в ходе второго тура выборов главы государства. Об этом сообщили в штабе кандидата. Оттуда вели видеотрансляцию процедуры.

Добавим, что по нынешнему украинскому законодательству запрещено фотографировать или показывать заполненный документ, однако Зеленский именно это и сделал сразу после того, как поставил галочку напротив своей фамилии.

Сумма штрафа не указывается.

Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое: шоумен Владимир Зеленский и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко.