Зеленскому выписали штраф за демонстрацию бюллетеня

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому выписали штраф за демонстрацию заполненного бюллетеня при голосовании в ходе второго тура выборов главы государства. Об этом сообщили в штабе кандидата. Оттуда вели видеотрансляцию процедуры.
Добавим, что по нынешнему украинскому законодательству запрещено фотографировать или показывать заполненный документ, однако Зеленский именно это и сделал сразу после того, как поставил галочку напротив своей фамилии.
Сумма штрафа не указывается.
Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое: шоумен Владимир Зеленский и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко.
Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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