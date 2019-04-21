Зеленский объяснил полицейским, почему нарушил правила голосования

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Зеленский объяснил полицейским, почему нарушил правила голосования

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Фото: © соцсети

Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" показал заполненный бюллетень журналистам.

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский объяснил полиции, почему он нарушил правила голосования, показав заполненный бюллетень журналистам.

По словам Зеленского, он сделал это случайно.

Я не сориентировался, — говорит политик в видео на YouTube-канале "Зе!Команда".

На Зеленского ранее завели административное дело. Полицейские приехали к нему в штаб, чтобы выписать штраф. Там заверили, что он будет оплачен.

Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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