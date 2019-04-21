Глава фракции Порошенко заявил, что его команда примет любой итог выборов

Читайте также

Глава фракции Порошенко заявил, что его команда примет любой итог выборов

15

Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости

Парламентарий Артур Герасимов считает, что первый тур голосования прошёл демократично.

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко признает любой результат волеизъявления украинского народа. Об этом заявил глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Украина — демократическая страна, и наша команда признает любые результаты… Мы полностью обеспечиваем демократичность выборов и примем любой вывод и любой выбор украинского народа, — сказал он на брифинге в штабе Порошенко.

Герасимов назвал первый тур выборов демократичным и полностью соответствующим международным стандартам. Он надеется, что второй тур пойдёт также демократично.

Ранее в Интернете появились данные о предварительных результатах голосования. Согласно им, Зеленский получает более 70% голосов.

Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×