Глава фракции Порошенко заявил, что его команда примет любой итог выборов

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко признает любой результат волеизъявления украинского народа. Об этом заявил глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.
— Украина — демократическая страна, и наша команда признает любые результаты… Мы полностью обеспечиваем демократичность выборов и примем любой вывод и любой выбор украинского народа, — сказал он на брифинге в штабе Порошенко.
Герасимов назвал первый тур выборов демократичным и полностью соответствующим международным стандартам. Он надеется, что второй тур пойдёт также демократично.
Ранее в Интернете появились данные о предварительных результатах голосования. Согласно им, Зеленский получает более 70% голосов.
Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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