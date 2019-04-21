Геращенко оконфузился, сообщив о нарушении Зеленским "тайны голодания"

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко попал в неловкую ситуацию, в своём твиттере заявив, что кандидат в президенты страны Владимир Зеленский нарушил "тайну голодания".

Полицейские составляют административный протокол на кандидата в Президенты Владимира Зеленского за то что он нарушил тайну голодания, продемонстрировав свой бюллетень с отметкой за себя. pic.twitter.com/WT4O2e7E4L — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 21 апреля 2019 г.

— Полицейские составляют административный протокол на кандидата в президенты Владимира Зеленского за то, что он нарушил тайну голодания, продемонстрировав свой бюллетень с отметкой за себя, — написал Геращенко.

Естественно, политик опечатался и имелась в виду тайна голосования.

Особое внимание это привлекло именно из-за личности Геращенко. В 2017 году он оказался в неудобном положении, когда его сняли вылизывающим тарелку в японском ресторане. Вскоре депутат начал худеть и сбросил десятки килограммов.

Напомним, сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое — шоумен Владимир Зеленский и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко.