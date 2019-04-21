Явка на выборы президента Украины на 15:00 составила 45,26%

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Явка на выборы президента Украины на 15:00 составила 45,26%

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Фото: © РИА Новости

Наибольшую активность на данный момент проявили избиратели в Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Явка во втором туре выборов президента Украины на 15:00 составила 45,26% по результатам обработки бюллетеней со всех 199 округов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

Наибольшую активность на данный момент проявили в Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях, в которых уже проголосовали более 50% избирателей. Наименьшая явка отмечается в Закарпатской области (29,64%) и других западных регионах.

Напомним, украинцы выбирают президента между двумя кандидатами — действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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