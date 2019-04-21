Кучма пожалел будущего президента Украины

Политик также посоветовал новому лидеру Незалежной "меньше обещать и больше делать", намекнув на не выполненные Порошенко обещания.

Второй президент Украины Леонид Кучма пожалел будущего победителя выборов, поскольку ему государство достанется с грузом в виде войны в Донбассе и экономики, находящейся на грани дефолта.

— Мне его немножко даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделённая Украина, экономика на грани дефолта, — сказал Кучма журналистам на избирательном участке.

Он обратился к новому украинскому президенту с советами "меньше обещать и больше делать", "главное — быть честным и порядочным перед своим народом". Он также намекнул на невыполненные обещания действующего главы государства Петра Порошенко. По его мнению, если граждане будут доверять президенту, то дела будут решаться "не так, как они решались до сегодняшнего дня".

— Мы с вами видели сегодня — то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через пять лет пришли, какой результат получили, — добавил Кучма.

Напомним, сегодня, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 8:00. В бюллетенях два кандидата: действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко, набравший в первом туре 15,95% голосов, и шоумен Владимир Зеленский, которого поддержало более 30% избирателей.