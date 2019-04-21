Украинцы в Австралии отдали большинство голосов за Порошенко

Посольство Украины в Австралии опубликовало результаты голосования граждан, проживающих на территории этой страны. Во втором туре они отдали предпочтение Петру Порошенко, сообщается на странице учреждения в "Фейсбуке".

Отмечается, что за Петра Порошенко было отдано 72 голоса, тогда как за Владимира Зеленского — 26. Ещё один бюллетень был признан недействительным.

Тем временем на Украине тоже близится к концу второй тур выборов президента страны.