В Антарктиде завершились выборы президента Украины

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" со 100% явкой завершилось голосование на втором туре выборов президента Украины. Об этом в "Фейсбуке" сообщает Национальный антарктический научный центр.

Отмечается, что свой голос пришли отдать все 12 участников 24-й Украинской антарктической экспедиции. Председателем местной избирательной комиссии стал руководитель экспедиции Игорь Дикий. Результаты будут обнародованы, как того требует закон, после завершения голосования на Украине.

Напомним, сегодня, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. Выбирают граждане из двух кандидатов: действующего лидера Незалежной Петра Порошенко, набравшего в первом туре 15,95% голосов, и шоумена Владимира Зеленского, которого поддержало более 30% избирателей.