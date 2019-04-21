Количество нарушений на выборах президента Украины перевалило за тысячу

Больше всего их зафиксировано в Днепропетровской области, Киеве и Донецкой области.

МВД Украины зафиксировало более тысячи нарушений в ходе второго тура выборов президента страны. Об этом сообщил спикер ведомства Артём Шевченко.

Больше всего их зафиксировано в Днепропетровской области, Киеве и Донецкой области, а меньше — в Хмельницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. По факту нарушений уже возбуждено 13 уголовных дел.

Тем временем на Украине тоже близится к концу второй тур выборов президента страны.