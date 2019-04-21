Количество нарушений на выборах президента Украины перевалило за тысячу

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Количество нарушений на выборах президента Украины перевалило за тысячу

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Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

Больше всего их зафиксировано в Днепропетровской области, Киеве и Донецкой области.

МВД Украины зафиксировало более тысячи нарушений в ходе второго тура выборов президента страны. Об этом сообщил спикер ведомства Артём Шевченко.

Больше всего их зафиксировано в Днепропетровской области, Киеве и Донецкой области, а меньше — в Хмельницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. По факту нарушений уже возбуждено 13 уголовных дел.

Тем временем на Украине тоже близится к концу второй тур выборов президента страны.

Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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