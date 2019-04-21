Экзитпол: Зеленский одержал победу на выборах президента Украины

По данным экзитпола "ТСН", шоумен Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины.
Согласно последней информации, за основателя студии "Квартал-95" проголосовало 72,7% избирателей, а за действующего президента страны Петра Порошенко — 27,3%.
Меж тем канал "112" передаёт, что данные всеукраинского экзитпола, который был проведён компанией New Image Marketing Group, говорит о том, что Зеленский набрал 73,7% голосов избирателей, а Порошенко — 26,3% голосов.
Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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