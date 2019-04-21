Приглашение на выборы президента Украины пришло 8-летнему мальчику

Родители даже привели его на избирательный участок, прихватив этот документ и его свидетельство о рождении.

В Кривом Роге приглашение на голосование на выборах президента Украины пришло восьмилетнему мальчику. Об этом сообщает УНИАН.

Как рассказал председатель Комитета избирателей Украины в Днепропетровской области Станислав Жолудев, мальчик на участок пришёл с родителями, которые прихватили его свидетельство о рождении.

Члены избирательной комиссии сумели обнаружить ошибку в документах, в которых было написано 2001-й вместо 2011 года рождения. При этом такая ошибка была зафиксирована только во втором туре.