Приглашение на выборы президента Украины пришло 8-летнему мальчику

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Приглашение на выборы президента Украины пришло 8-летнему мальчику

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Фото: © РИА Новости

Родители даже привели его на избирательный участок, прихватив этот документ и его свидетельство о рождении.

В Кривом Роге приглашение на голосование на выборах президента Украины пришло восьмилетнему мальчику. Об этом сообщает УНИАН.

Как рассказал председатель Комитета избирателей Украины в Днепропетровской области Станислав Жолудев, мальчик на участок пришёл с родителями, которые прихватили его свидетельство о рождении.

Члены избирательной комиссии сумели обнаружить ошибку в документах, в которых было написано 2001-й вместо 2011 года рождения. При этом такая ошибка была зафиксирована только во втором туре.

Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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