Пьяный киевлянин требовал возможности проголосовать второй раз

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Пьяный киевлянин требовал возможности проголосовать второй раз

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Фото: © РИА Новости

Во время второго посещения избирательного участка мужчина абсолютно не помнил свой первый визит.

Житель Деснянскогого района Киева пытался проголосовать на избирательном участке дважды. Первый раз он посетил участок рано утром — в 8:10 утра. Несмотря на состояние алкогольного опьянения ему выдали избирательный бюллетень. Однако он заявился на участок через четыре часа, сообщает общественная организация "Опора".

Мужчина второй раз хотел проявить свою гражданскую позицию, и не уходил до тех пор, пока члены комиссии не продемонстрировали его собственную подпись за получение бюллетеня в списке избирателей.

Второй тур президентских выборов на Украине не проходит как без комических, так и без трагических случаев. Так в Кривом Роге приглашение голосовать пришло 8-летнему мальчику. Там же пьяная украинка пыталась съесть бюллетень. А в Тернопольской области пожилой мужчина скончался прямо на участке.

Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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