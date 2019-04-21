Имение Порошенко в Киевской области взяли под усиленную охрану

Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в Киевской области взяли под усиленную охрану. Как сообщает ТАСС, у въезда на территорию дома выставили несколько кордонов сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что имение взяли под охрану из-за того, что в сетях появились сообщения о подготовке пикета у здания. Акция будет посвящена прощанию с действующим президентом Украины по итогам дня голосования.

К концу подходит голосование за президента Украины в рамках второго тура. По неофициальным данным, лидером стал Владимир Зеленский.