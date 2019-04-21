На Украине закрылись избирательные участки для голосования на втором туре выборов президента страны. Они работали с 8:00 до 20:00 (совпадает с мск). Члены избиркома приступили к подсчёту голосов.

Граждане выбирали из двух кандидатов: шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко. По неофициальным данным лидировал первый.

Ранее сообщалось, что МВД Украины зафиксировало более тысячи нарушений в ходе второго тура выборов президента страны.