Зеленский прокомментировал данные о своей победе: Мы сделали это вместе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов экзитполов выступил с обращением в своём штабе и поблагодарил всех причастных к его победе.
— Мы сделали это вместе. Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо. Родителям — за поддержку и за то, что они это пережили, моей жене — за силу и выдержку, — заявил Зеленский.
Он начал речь с благодарности родителям и всем близким за воспитание и за то, что они всё это пережили. Он также поблагодарил всех членов штаба, работавших вместе с ним. Порция добрых слов прозвучала и в адрес правоохранителей и сотрудников СБУ.
По результатам экзитполов, победу на выборах президента страны одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 72,7%.
Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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