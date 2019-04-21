Зеленский прокомментировал данные о своей победе: Мы сделали это вместе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов экзитполов выступил с обращением в своём штабе и поблагодарил всех причастных к его победе.

— Мы сделали это вместе. Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо. Родителям — за поддержку и за то, что они это пережили, моей жене — за силу и выдержку, — заявил Зеленский.

Он начал речь с благодарности родителям и всем близким за воспитание и за то, что они всё это пережили. Он также поблагодарил всех членов штаба, работавших вместе с ним. Порция добрых слов прозвучала и в адрес правоохранителей и сотрудников СБУ.

По результатам экзитполов, победу на выборах президента страны одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 72,7%.