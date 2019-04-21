Зеленский поблагодарил СБУ за то, что "держала его в тонусе" — видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности страны за то, что "держала его в тонусе" в ходе предвыборной гонки.

Во время выступления в своём штабе он также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за честную службу, а солдат — за то, что они "берегут Украину".

По результатам экзитполов, победу на выборах президента страны одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 72,7%.