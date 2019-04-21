Косачёв назвал унизительным для Порошенко разгром от Зеленского

Согласно данным экзитполов, за основателя студии "Квартал-95" проголосовало более 70% избирателей.

Сенатор Константин Косачёв считает, что разгром от шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах унизителен для действующего украинского лидера Петра Порошенко. Самое позорное, по его мнению, что победу одержал не кто-то из традиционных оппонентов, которые шли по его пятам все эти годы, а "совершенно новый и неподготовленный соперник".

— То есть голосовали из принципа "за кого угодно, только не за него", и это для Порошенко не просто печально, но унизительно и позорно. Туда ему и дорога, — цитирует слова Косачёва ТАСС.

Ранее Лайф публиковал данные экзитполов, согласно которым за основателя студии "Квартал-95" проголосовало 72,7% избирателей, а за Петра Порошенко — 27,3%.

Зеленский поблагодарил своих сторонников за помощь.