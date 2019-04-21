Порошенко признал поражение на выборах президента

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в своём штабе призвал всех собравшихся никогда не сдаваться и признал поражение на выборах главы государства.
— Никогда не сдавайся. Никогда, никогда, никогда, — заявил Порошенко.
Он напомнил, что говорил себе то же самое в 2014 году, когда становился президентом.
— Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решили украинцы, и я принимаю это решение. Но я твердо хочу подчеркнуть, что я не покидаю политику, — сказал Порошенко.
По результатам экзитполов, победу на выборах президента страны одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 72,7%.
Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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