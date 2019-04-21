Порошенко признал поражение на выборах президента

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в своём штабе призвал всех собравшихся никогда не сдаваться и признал поражение на выборах главы государства.

— Никогда не сдавайся. Никогда, никогда, никогда, — заявил Порошенко.

Он напомнил, что говорил себе то же самое в 2014 году, когда становился президентом.

— Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решили украинцы, и я принимаю это решение. Но я твердо хочу подчеркнуть, что я не покидаю политику, — сказал Порошенко.

По результатам экзитполов, победу на выборах президента страны одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 72,7%.