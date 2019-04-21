Порошенко готов поздравить Зеленского с победой на выборах президента Украины

Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что из-за данных экзитполов готов поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах.
— Результаты экзитполов очевидны, они дают возможность позвонить моему оппоненту и поздравить его, — заявил Порошенко.
При этом он добавил, что не собирается покидать политику.
Данные экзитполов показали победу Зеленского на выборах. У него большой отрыв по сравнению с действующим президентом. Предварительно шоумен набирает свыше 70%.
Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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