Порошенко готов поздравить Зеленского с победой на выборах президента Украины

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Порошенко готов поздравить Зеленского с победой на выборах президента Украины

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Действующий лидер Украины, кандидат на пост президента Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости

Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что из-за данных экзитполов готов поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах.

Результаты экзитполов очевидны, они дают возможность позвонить моему оппоненту и поздравить его, — заявил Порошенко.

При этом он добавил, что не собирается покидать политику.

Данные экзитполов показали победу Зеленского на выборах. У него большой отрыв по сравнению с действующим президентом. Предварительно шоумен набирает свыше 70%.

Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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