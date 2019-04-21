Действующий президент Украины Пётр Порошенко пообещал принять закон о языке. Об этом он заявил в ходе выступления в своём штабе после оглашения первых результатов экзитполов.

Глава Незалежной пообещал это сделать в том случае, если на следующей неделе его примет Верховная рада Украины. При этом он подчеркнул, что будет счастлив его подписать.

По результатам экзитполов, победу на выборах президента страны одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовало 72,7%, тогда как действующий глава государства Пётр Порошенко набрал лишь 27,3%.