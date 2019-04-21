В Крыму заявили, что провал политики Порошенко привёл к поражению на выборах

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В Крыму заявили, что провал политики Порошенко привёл к поражению на выборах

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Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Пресс-служба президента Украины

На полуострове также выразили мнение, что для многих жителей Незалежной он запомнится как стоящий на коленях спиной к народу неудачник.

Провальная внутренняя политика Петра Порошенко на посту президента Украины привела к такому исходу второго тура выборов президента страны. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев.

Поражение Порошенко квалифицированным большинством голосов убедительно свидетельствует о полном провале его внутренней и внешней политики. Он войдёт в историю как автор неисполненных обещаний, виновник унижения украинского народа, человек с вредными привычками, — заявил Чихарев.

Кроме того, он подчеркнул, что провальной была и идея вступить в открытый конфликт с Владимиром Путиным, чего не позволяют себе многие мировые политики.

Он запомнится как стоящий на коленях спиной к своему народу неудачник, — добавил Чихарев.

По результатам экзитполов, победу на выборах президента страны одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовало 72,7%, тогда как действующий глава государства Пётр Порошенко набрал лишь 27,3%.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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