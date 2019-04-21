Эксперт назвал Зеленского надеждой для украинского народа

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский для украинцев является "президентом надежд", но вряд ли он сможет оправдать эти надежды — так прокомментировал предварительные результаты второго тура выборов заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

— Безусловно, Зеленский, который, видимо, выиграл, — это президент надежд, это человек, который олицетворяет надежды граждан Украины на другую политику, другого президента, на другую страну, — передаёт РИА "Новости" слова Жарихина.

По его мнению, у Зеленского "проблем больше, чем радости от победы". Ведь на пути реализации надежд украинского народа стоит слишком много препятствий. Например, экономика страны, которая в ужасном состоянии, ситуация в Донбассе и напряжённые отношения с Россией.

Второй тур выборов президента Украины прошёл сегодня. За президентский пост боролись действующий лидер Пётр Порошенко и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. По данным экзитполов, шоумен одержал победу, заручившись поддержкой 72,7% избирателей.