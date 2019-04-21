Порошенко заявил о готовности подставить плечо новому президенту

Зеленский, по данным экзитполов, с разгромным результатом победил во втором туре выборов главы государства.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заверил, что готов помогать новому лидеру в принятии важных политических решений. Его выступление показали на телеканале "Прямой".

— Я хочу подчеркнуть, чтоб никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готовы подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут соответствовать национальным интересам Украины и будут приближать нас к Евросоюзу и НАТО, — заявил Порошенко.

Он также предложил помочь сопернику войти в курс дел и передать ему "всю сеть международной поддержки Украины".

— Вот где реальная сетка, а не там, где нас безосновательно обвиняли оппоненты, — отметил Порошенко.

Как ранее писал Лайф, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины победил Владимир Зеленский. За шоумена проголосовали 72,7% избирателей, за Порошенко — 27,3%. Голосование ещё не завершилось на зарубежных участках.