Депутат Рады объяснил победу Зеленского на выборах

Парламентарий считает, что граждане Украины получили возможность восстановить страну.

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул в своём фейсбуке объяснил, почему Украина проголосовала именно так.

— Более 70% проголосовали не просто за смену президента. Это рейтинг не конкретной фамилии Зеленский. Это количество украинцев, которые против войны, высоких тарифов, уничтожения экономики, против внешнего управления, — написал Вилкул.

По его мнению, жители страны получили шанс восстановить страну и вернуть людям достойную жизнь. Он также подчеркнул, что следующая задача — выгнать всех, кто имел отношение к прошлой власти.

По результатам экзитполов, победу на выборах президента страны одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 70% пришедших на участки.