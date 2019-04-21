Кадыров пожелал Зеленскому удачи в благородных делах

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Кадыров пожелал Зеленскому удачи в благородных делах

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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

У шоумена есть возможность одуматься и осознать, что Россия — это страна, которая первой протянет Украине руку помощи, считает он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Зеленского, который, согласно данным экзитполов, победил на выборах президента Украины, и пожелал ему удачи в благородных делах.

— Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородных делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся, — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По его словам, у шоумена есть огромное преимущество перед действующим лидером Незалежной Петром Порошенко — возможность одуматься и осознать, что Россия — самый близкий сосед для Украины, который первым протянет руку помощи в дни невзгод.

По результатам экзитполов, за Зеленского проголосовало более 70% пришедших на участки.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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