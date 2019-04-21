Зеленский заявил, что его победа объединила всю Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что его победа на выборах объединяет всю страну и весь народ Незалежной.
— Хочу поблагодарить всех, что вы были с нами эти четыре месяца. Это ответственная работа, которую вы сделали, это не я. Мы это вместе сделали. И главное, что мы сделали, — мы объединили Украину, нашу жизнь, наш народ, — заявил Зеленский в видео, опубликованном в "Фейсбуке".
Напомним, по данным экзитполов, Владимир Зеленский одержал победу, набрав 72,7% голосов. Пётр Порошенко заручился поддержкой лишь 27,3% проголосовавших.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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