Пушков о проигрыше Порошенко: Finita la comedia

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предварительные результаты выборов президента на Украине, свидетельствующие о победе шоумена Владимира Зеленского. Он обратил внимание на то, что действующий руководитель страны Пётр Порошенко публично признал своё поражение.
— На деле он признал его уже давно. Ни томос, ни безвиз ему не помогли. Он похоронил надежду на справедливость и лучшую жизнь. Этих похорон, а также коррупции, безмерной лжи и лицемерного актёрства украинцы ему и не простили. Finita la comedia, — написал Пушков в Twitter.
Как ранее писал Лайф, экзитполы показали, что во втором туре выборов Владимир Зеленский одержал победу, набрав более 70% голосов.
Зеленский считает, что его победа объединила Украину. Пётр Порошенко признал поражение.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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