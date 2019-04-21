Пушков о проигрыше Порошенко: Finita la comedia

Сенатор отметил, что действующий президент "похоронил надежду" украинцев на лучшую жизнь.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предварительные результаты выборов президента на Украине, свидетельствующие о победе шоумена Владимира Зеленского. Он обратил внимание на то, что действующий руководитель страны Пётр Порошенко публично признал своё поражение.

— На деле он признал его уже давно. Ни томос, ни безвиз ему не помогли. Он похоронил надежду на справедливость и лучшую жизнь. Этих похорон, а также коррупции, безмерной лжи и лицемерного актёрства украинцы ему и не простили. Finita la comedia, — написал Пушков в Twitter.

Как ранее писал Лайф, экзитполы показали, что во втором туре выборов Владимир Зеленский одержал победу, набрав более 70% голосов.

Зеленский считает, что его победа объединила Украину. Пётр Порошенко признал поражение.