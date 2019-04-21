Пушков о проигрыше Порошенко: Finita la comedia

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Пушков о проигрыше Порошенко: Finita la comedia

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Сенатор отметил, что действующий президент "похоронил надежду" украинцев на лучшую жизнь.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предварительные результаты выборов президента на Украине, свидетельствующие о победе шоумена Владимира Зеленского. Он обратил внимание на то, что действующий руководитель страны Пётр Порошенко публично признал своё поражение.

На деле он признал его уже давно. Ни томос, ни безвиз ему не помогли. Он похоронил надежду на справедливость и лучшую жизнь. Этих похорон, а также коррупции, безмерной лжи и лицемерного актёрства украинцы ему и не простили. Finita la comedia, — написал Пушков в Twitter.

Как ранее писал Лайф, экзитполы показали, что во втором туре выборов Владимир Зеленский одержал победу, набрав более 70% голосов.

Зеленский считает, что его победа объединила Украину. Пётр Порошенко признал поражение.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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