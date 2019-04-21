Зеленский заявил, что Порошенко поздравил его с победой

Владимир Зеленский заявил, что пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко поздравил его по телефону с победой на выборах.
— Очень благодарен президенту Петру Порошенко, только что он меня поздравил с победой. Он признал победу мою и моей команды, — заявил Зе.
Ранее Порошенко заявил, что признаёт своё поражение на выборах. По итогам данных экзитполов, победу одержал шоумен Владимир Зеленский.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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