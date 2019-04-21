Зеленский назвал первоочередную задачу на посту президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что первоочередной задачей для него на посту руководителя страны станет возврат на родину арестованных в России моряков.

— Главная сейчас для нас задача номер один — вернуть всех наших заключённых моряков, — заявил Зеленский.

Второй тур выборов президента Украины прошёл сегодня. За президентский пост боролись действующий лидер Пётр Порошенко и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. По данным экзитполов, шоумен одержал победу, заручившись поддержкой 72,7% избирателей.