Зеленский назвал первоочередную задачу на посту президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что первоочередной задачей для него на посту руководителя страны станет возврат на родину арестованных в России моряков.
— Главная сейчас для нас задача номер один — вернуть всех наших заключённых моряков, — заявил Зеленский.
Второй тур выборов президента Украины прошёл сегодня. За президентский пост боролись действующий лидер Пётр Порошенко и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. По данным экзитполов, шоумен одержал победу, заручившись поддержкой 72,7% избирателей.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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