Медведчук: Провал Порошенко на выборах — это ответ на его русофобскую политику

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что действующий лидер Украины Пётр Порошенко потерпел абсолютное поражение на выборах президента страны из-за своей русофобской политики.
— Полный провал Порошенко на выборах — это ответ граждан Украины на его политику антироссийской истерии и пещерной русофобии, возведённой в ранг государственной, — написал политик на своей официальной странице в "Твиттере".
Напомним, по данным разных экзитполов, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает около 72–73% голосов избирателей. Действующий лидер Украины получил около 27–28% голосов соответственно.
Порошенко уже признал своё поражение и лично поздравил соперника.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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