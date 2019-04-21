Медведчук: Провал Порошенко на выборах — это ответ на его русофобскую политику

По данным экзитполов, его соперник Владимир Зеленский победил с поддержкой более 70% избирателей.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что действующий лидер Украины Пётр Порошенко потерпел абсолютное поражение на выборах президента страны из-за своей русофобской политики.

— Полный провал Порошенко на выборах — это ответ граждан Украины на его политику антироссийской истерии и пещерной русофобии, возведённой в ранг государственной, — написал политик на своей официальной странице в "Твиттере".

Напомним, по данным разных экзитполов, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает около 72–73% голосов избирателей. Действующий лидер Украины получил около 27–28% голосов соответственно.

Порошенко уже признал своё поражение и лично поздравил соперника.