Порошенко всхлипнул и прослезился, говоря о провале на выборах

Президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в своём штабе всхлипнул и буквально всплакнул. Перед финалом речи на глазах Порошенко появились слёзы, а в голосе послышалась заметная дрожь.
— Боже, храни Украину, — сказал Порошенко со слезами на глазах.
По результатам экзитполов, победу на выборах президента страны одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовало 72,7%, тогда как действующий глава государства Пётр Порошенко набрал лишь 27,3%.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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