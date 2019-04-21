Порошенко всхлипнул и прослезился, говоря о провале на выборах

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Порошенко всхлипнул и прослезился, говоря о провале на выборах

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Президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в своём штабе всхлипнул и буквально всплакнул. Перед финалом речи на глазах Порошенко появились слёзы, а в голосе послышалась заметная дрожь.

Боже, храни Украину, — сказал Порошенко со слезами на глазах.

По результатам экзитполов, победу на выборах президента страны одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовало 72,7%, тогда как действующий глава государства Пётр Порошенко набрал лишь 27,3%.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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