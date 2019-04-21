Бабченко о победе Зеленского: Украина, ты одурела!

Скандально известный журналист предположил, что эти слова стали главным текстом в его жизни.

Российский журналист Аркадий Бабченко, который с лета 2017 года живёт на Украине, негативно оценил результаты второго тура президентских выборов в стране. Бабченко посчитал, что, голосуя за Зеленского, "Украина одурела". Соответствующую фразу он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

Следом Бабченко оценил реакцию аудитории на его пост и посчитал, что эти три слова оказались самым главным текстом в его жизни.

Неделю назад журналист заявил, что одну из его страниц в "Фейсбуке" забанили навсегда после его высказываний о кандидатах в президенты Украины.