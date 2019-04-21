Зеленский может назначить Порошенко на государственный пост

Побеждающий кандидат в президенты Украины уточнил, что обсудит этот вопрос с жителями страны.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не исключил, что его проигрывающий соперник Пётр Порошенко сможет занять высокий пост в правительстве страны.

— Я обращусь к обществу. Обязательно обращусь к обществу, и, если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, — может быть, не знаю, — цитирует шоумена РИА "Новости".

В то же время он добавил, что считает нужным стараться улучшить жизнь украинцев "новыми силами".

Как ранее писал Лайф, на Украине завершился второй тур президентских выборов, идёт подсчёт голосов, экзитполы уже показали триумф Зеленского: за него — 73,7% избирателей, Порошенко набрал 26,3% голосов.