Косачёв не видит оснований для непризнания Москвой итогов выборов на Украине

Российский сенатор указал на то, что он высказывает лишь свою личную точку зрения.

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачёв сообщил в эфире канала "Россия-24" о том, что не видит оснований для того, чтобы Москва не признала итоги второго тура президентских выборов на Украине.

— Не вижу оснований для того, чтобы РФ отказывала в признании этих выборов, — заявил Косачёв. При этом он подчеркнул, что высказывает лишь свою личную точку зрения.

Сегодня состоялся второй тур выборов президента Украины. ЦИК Незалежной уже опубликовала их первые итоги. Зеленский лидирует с 70,94% голосов после обработки 1,61% протоколов. У Порошенко — 26,71%.