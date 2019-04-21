Косачёв не видит оснований для непризнания Москвой итогов выборов на Украине

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачёв сообщил в эфире канала "Россия-24" о том, что не видит оснований для того, чтобы Москва не признала итоги второго тура президентских выборов на Украине.
— Не вижу оснований для того, чтобы РФ отказывала в признании этих выборов, — заявил Косачёв. При этом он подчеркнул, что высказывает лишь свою личную точку зрения.
Сегодня состоялся второй тур выборов президента Украины. ЦИК Незалежной уже опубликовала их первые итоги. Зеленский лидирует с 70,94% голосов после обработки 1,61% протоколов. У Порошенко — 26,71%.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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