ЦИК Украины: Зафиксированные нарушения не повлияют на результаты голосования

Нарушения, которые были зафиксированы сегодня в ходе второго тура выборов президента Украины, никак не повлияют на результаты голосования. Об этом заявили в украинском Центризбиркоме.

Должны констатировать, что больших проблем и неприятностей не было. Были отдельные мелкие инциденты, однако они не повлияли на результаты Замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко

Ранее сообщалось, что МВД Украины зафиксировало более тысячи нарушений в ходе выборов.

По данным экзитполов, шоумен Владимир Зеленский одерживает победу во втором туре президентских выборов.