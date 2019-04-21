ЦИК Украины: Зафиксированные нарушения не повлияют на результаты голосования

Нарушения, которые были зафиксированы сегодня в ходе второго тура выборов президента Украины, никак не повлияют на результаты голосования. Об этом заявили в украинском Центризбиркоме.
Должны констатировать, что больших проблем и неприятностей не было. Были отдельные мелкие инциденты, однако они не повлияли на результаты
Замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко
Ранее сообщалось, что МВД Украины зафиксировало более тысячи нарушений в ходе выборов.
По данным экзитполов, шоумен Владимир Зеленский одерживает победу во втором туре президентских выборов.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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