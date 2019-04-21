ЦИК Украины: Зафиксированные нарушения не повлияют на результаты голосования

Читайте также

ЦИК Украины: Зафиксированные нарушения не повлияют на результаты голосования

136

Фото: © РИА Новости

Нарушения, которые были зафиксированы сегодня в ходе второго тура выборов президента Украины, никак не повлияют на результаты голосования. Об этом заявили в украинском Центризбиркоме.

Должны констатировать, что больших проблем и неприятностей не было. Были отдельные мелкие инциденты, однако они не повлияли на результаты

Замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко

Ранее сообщалось, что МВД Украины зафиксировало более тысячи нарушений в ходе выборов.

По данным экзитполов, шоумен Владимир Зеленский одерживает победу во втором туре президентских выборов.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×