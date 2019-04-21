Захарова призвала Украину к "перезагрузке"

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Захарова призвала Украину к "перезагрузке"

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Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

После избрания Владимира Зеленского на пост президента Украина может осуществить "перезагрузку" во внутренней политике, предполагает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При понимании всего мирового закулисья, всё равно скажу: Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки. Чтобы в следующий раз не пришлось, как сейчас, отключать от голосования миллионы собственных граждан, — написала она в "Фейсбуке".

В воскресенье на Украине состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным украинской ЦИК, побеждает Владимир Зеленский. Лайф публиковал результаты экзитполов.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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