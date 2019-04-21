Захарова призвала Украину к "перезагрузке"

После избрания Владимира Зеленского на пост президента Украина может осуществить "перезагрузку" во внутренней политике, предполагает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— При понимании всего мирового закулисья, всё равно скажу: Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки. Чтобы в следующий раз не пришлось, как сейчас, отключать от голосования миллионы собственных граждан, — написала она в "Фейсбуке".

В воскресенье на Украине состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным украинской ЦИК, побеждает Владимир Зеленский. Лайф публиковал результаты экзитполов.