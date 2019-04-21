Зеленский пообещал "мощную информационную войну"

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Зеленский пообещал "мощную информационную войну"

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Фото: © РИА "Новости"

Побеждающий на выборах кандидат в президенты Украины заявил, что это необходимо для завершения войны в Донбассе.

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет развёрнута масштабная информационная кампания.

Мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы завершить войну на Донбассе, — заявил кандидат в президенты Украины на пресс-конференции, которую показали на телеканале "112. Украина".

Ранее, как писал Лайф, Зеленский однозначно заявил, что не будет отдавать приказа о военных действиях в Донбассе в случае своей победы.

Напомним, судя по данным экзитполов, Зеленский побеждает на выборах — он набрал 73,7% голосов избирателей, у его соперника Петра Порошенко — 26,3%.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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