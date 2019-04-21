Зеленский пообещал "мощную информационную войну"

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет развёрнута масштабная информационная кампания.
— Мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы завершить войну на Донбассе, — заявил кандидат в президенты Украины на пресс-конференции, которую показали на телеканале "112. Украина".
Ранее, как писал Лайф, Зеленский однозначно заявил, что не будет отдавать приказа о военных действиях в Донбассе в случае своей победы.
Напомним, судя по данным экзитполов, Зеленский побеждает на выборах — он набрал 73,7% голосов избирателей, у его соперника Петра Порошенко — 26,3%.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
- Популярные
- По времени