Посольство США на Украине: Надеемся на сохранение партнёрства Киева и Вашингтона

Американские дипломаты поздравили побеждающего кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой.

Посольство США на Украине прокомментировало предварительные итоги президентских выборов в стране. Дипломаты поздравили Владимира Зеленского с успехом и выразили надежду на продолжение сложившихся отношений между Киевом и Вашингтоном.

— Мы надеемся на сохранение прочного партнёрства между Украиной и Соединёнными Штатами с вновь избранным президентом Зеленским, — написали в Twitter представители посольства.

Как ранее сообщал Лайф, во втором туре выборов президента Украины лидирует Владимир Зеленский. По данным экзитполов, он набрал 73,7% голосов избирателей, его соперник Пётр Порошенко — 26,3%.