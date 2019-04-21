Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на выборах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, второй тур которых состоялся 21 апреля.
— Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Эта страна — ценный партнёр НАТО, и мы ждём продолжения сотрудничества, — заявил он на своей странице в "Твиттере".
Во втором туре выборов президента Украины, по данным экзитполов, уверенно лидирует Владимир Зеленский.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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