Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на выборах

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Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на выборах

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, второй тур которых состоялся 21 апреля.

Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Эта страна — ценный партнёр НАТО, и мы ждём продолжения сотрудничества, — заявил он на своей странице в "Твиттере".

Во втором туре выборов президента Украины, по данным экзитполов, уверенно лидирует Владимир Зеленский.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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