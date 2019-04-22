Митрополит Иларион поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Хотя официальных итогов президентских выборов на Украине пока нет, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) поздравил предполагаемого победителя Владимира Зеленского и выразил надежду на улучшение отношений.

— Поздравляю Владимира Зеленского с яркой и убедительной победой. Молюсь о том, чтобы прекратились гонения на Церковь, чтобы в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир. А Порошенко получил, что заслужил, — написал архиерей в своём "Фейсбуке".

Ранее Лайф рассказывал, что во втором туре выборов президента Украины, по данным экзитполов, уверенно лидирует Владимир Зеленский. Об этом же свидетельствуют первые данные, опубликованные украинской ЦИК.