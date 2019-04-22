Глава Евросовета Дональд Туск поздравил Зеленского

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Глава Евросовета Дональд Туск поздравил Зеленского

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Фото: © РИА "Новости"

Он заявил, что для Украины это был решающий день и что ЕС решительно настроен продолжать поддерживать Киев.

Глава Европейского совета Дональд Туск высказался по поводу предварительных результатов выборов президента Украины.

Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти равняется сильной украинской демократии. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку, — написал он в Twitter.

Как сообщал Лайф, в Незалежной прошёл второй тур президентских выборов. Экзитполы показали уверенную победу кандидата Владимира Зеленского — он набрал 73,7% голосов, его оппонента Петра Порошенко поддержали 26,3%.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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