Глава Евросовета Дональд Туск поздравил Зеленского

Он заявил, что для Украины это был решающий день и что ЕС решительно настроен продолжать поддерживать Киев.

Глава Европейского совета Дональд Туск высказался по поводу предварительных результатов выборов президента Украины.

— Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти равняется сильной украинской демократии. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку, — написал он в Twitter.

Как сообщал Лайф, в Незалежной прошёл второй тур президентских выборов. Экзитполы показали уверенную победу кандидата Владимира Зеленского — он набрал 73,7% голосов, его оппонента Петра Порошенко поддержали 26,3%.